Arıcılara 984,6 milyon liralık destek

Kaynak: AA
Arıcılara 984,6 milyon liralık destek

Arıcılara geçen yıl 984,6 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni destekleme modeliyle geçen yıl 81 bin 114 bal üreticisine 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Arı Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Verdikleri desteklerle arıcılık sektörünün güçlendiğini, üreticinin kazandığını vurgulayan Yumaklı, "Yeni destekleme modelimizle 2024 yılında 81 bin 114 üreticimize 7 milyon 944 bin 985 arılı kovan için 984 milyon 628 bin 244 lira destekleme ödemesi yaptık. Hem üretim kapasitesini hem de üreticimizin gelirini artırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda üreticimizin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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