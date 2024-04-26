Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı

Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı
Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerimde arı kovanı bakımı dönemi başlarken, avokado ve muz balı arıcıların favorisi oldu.
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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 1

İlkbahar'ın gelmesiyle birlikte Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerimde arı kovanı bakımı dönemi de başladı.

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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 2

Yeterli balın olup olmadığını kontrol ettikten sonra faaliyetlerine başlayan arıcılar, hem şehir içinden hem de şehir dışından gelerek işlerini gerçekleştiriyor. Bahar döneminde ilçede konaklayan arıcılar, dönem sonunda ayrılıyorlar.

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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 3

Alanya'da arı yetiştiricileri tarafından toplanan yayla, püren, badem, dağ çileği balının yanı sıra bu dönem avokado ve muz balı da ön plana çıkmış durumda.

Avokado ve muz balının Türkiye'de çoğunlukla Alanya'da olduğunu ifade eden arı yetiştiricileri bu bal türleri üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 4

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar ve Antalya Arıcılar Birliği Danışmanı Kemal Öztürk, ilkbahar arı kovanı bakımı değerlendirmelerde bulundu.

Alanya’daki arıcı sayısı ve ilçeye dışardan gelen arıcılar ile ilgili konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar, “Alanya gerek bitki örtüsü gerekse atmosfer olsun ciddi anlamda arıların ve arıcıların konakladığı, arıcılık üretiminin yapıldığı bir yer. Alanya’da 436 tane arıcı var. Bunlar 100 kovan ve üzeri olan arıcılar. Diğer illerden 500’e yakın gezginci arıcı geliyor. Bunlar da Alanya’da konaklayıp, kendi bölgelerine dönüyorlar. Bahar dönemine de girdiğimiz için arıcılar hem kovanlarının hem ekipmanlarının bakımlarını yapıyorlar. Biz de bu konuda teknik sağlıyoruz. Ekiplerimiz sürekli arıcıların yanında. Kovanların, arıların bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Arıcılar bitki florasından yararlandığı için özellikle bahçe, tarla, sera olduğu bölgelerde zirai ilaçlama yapıyorlar. Bu arıcılar için çok büyük tehlike. Bitkisel üretim yapan üreticileri uyardık. İlaçlama yaparken gerekli tedbirleri alarak ilaçlama yapılması konusunda bilgilendirdik” diye konuştu.

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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 5

İlkbahar aylarının gelmesiyle kovan bakımlarının başladığını söyleyen Demirtaş Mahallesi’nde arı yetiştiriciliği işiyle uğraşan Antalya Arıcılar Birliği Danışmanı ve Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu Mezunu Arıcılık Teknikeri Kemal Öztürk, bu dönemde arıların güçlenip kovanlarında bal yapacak düzeye geldiğini ifade etti.

Öztürk, avokado ve muz balının Türkiye’de Alanya bölgesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Kovan bakımının ilk döneminde ana arı balı var mı yok mu kovanın yeterli besin stoku olup olmadığı kontrol edildikten sonra arılarımız destekleme şuruplarıyla beraber faaliyetlerini artırıyorlar. 10’lu kovanlar doldukça petek istedikçe kovanlara petek vererek arılarımızı ilave dediğimiz hasat yöntemiyle geliştirmeye çalışıyoruz

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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 6

“Bu yılki bahar çalışmalarımıza başladık. Şimdi zaman itibarıyla yayla hazırlığına başlıyoruz. Ocak ayının 10’u gibi çalışmalarımız başlıyor” diyerek sözlerine devam eden Öztürk, “Bizler de ana arı kontrolümüzden sonra kovanlarımızda yeterli bal olup olmadığını kontrol edip yılın ilk aracılık faaliyetine başlıyoruz. Alanya’da ilk çiçeklenme Ocak ayının 20’si itibariyle badem ağaçlarının çiçek açmasıyla başladı. Arılarımız da yılın ilk yavrulama dönemine başlıyor. Böylece arılarımız güçlenip, kovanlarımız bal yapacak düzeye geliyor. Bu dönemde badem ağacından sonra avokado, narenciye, yaban bitkisi olarak sandal ya da dağ çileği olarak da bilinen ağaçların çiçek açmasıyla nektar verimi zirveye çıkıyor ve arılarımız çok güzel bir gelişmeyle beraber yıla hazırlanır. Nisan ayının gelmesiyle yayla hazırlığına arıcılarımız başladı. Daha yüksek baharın erken geldiği bölgelere göç edip arılarını geliştirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 7

Alanya’da son dönemde avokado bahçelerinin yapılmasıyla ve muz yetiştiriciliğiyle beraber avokado ve muz balının yetiştiğini de dikkat çeken Öztürk, Muz balı üzerinde Arıcılar Birliği’nin çalışmalar yaptığını vurguladı.

Öztürk, "Anadolu balları arasında sıralamaya girmeye başladı. Son yıllarda geniş alanlara avokado ve muzun ekilmesiyle avokado ve muz balının üretilebileceği alanlar başladı. Alanya’da halk arasında dağ çileği olarak da bilinen sandal balı yetiştiriliyor. Arı yetiştiriciliği ve bal konusunda zengin bir flora çeşitliliği var. Aynı zamanda ikliminde ılıman geçmesinden dolayı 12 ay aracılık faaliyeti yapılabilecek bir bölge. Muz balı henüz yeni yetiştiriciliğine başlandığı için arıcılar birliği bu konuda gereken çalışmayı yapıyor.

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Arıcıların yeni favorisi: Avokado ve muz balı 8

Muz meyvesinin sağlık açısından zenginliği herkes tarafından biliniyor. Bir muz meyvesini andıran lezzet aroması olan bir bal. Ilıman bir iklime sahip olduğu için Anadolu’nun diğer bölgelerinden de göçer arıcıların kış bakımı amacıyla yoğun olarak geldiği bir bölge. Yerli arıcılar olarak 40 bin civarında koloni var. Anadolu’nun diğer illerinden gelen arıcılarla beraber 70-80 bin dolayına yükseliyor” dedi.

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