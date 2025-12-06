Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlave TV isimli YouTube kanalında gerçekleştirdiği sokak röportajlarını paylaşan muhabir Arif Kocabıyık, dün gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşma hakkında 'Cumhurbaşkanına yönelik hakaret' içerikli ifadeler sebebiyle soruşturma başlatıldı.
Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Arif Kocabıyık hakkında yakalama karara çıkartıldı.
ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDI
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kocabıyık, Çanakkale'de gözaltına alınmıştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Arif Kocabıyık, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.