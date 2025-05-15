Arif Kocabıyık tutuklandı. Dün tahliye edilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arif Kocabıyık tutuklandı. Dün tahliye edilmişti

Dün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen sokak röportajcısı Arif Kocabıyık bugün yeniden tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması ile tutuklu bulunduğu cezaevinden dün tahliye edilen sokak röportajcısı Arif Kocabıyık bugün yeniden tutuklandı.

Tutuklu Arif Kocabıyık hakkında karar!Tutuklu Arif Kocabıyık hakkında karar!

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, dün tahliye edilmesinin ardından bugün tekrar gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Arif Kocabıyık, bir kez daha tutuklandı.

Avukat Ömer Furkan Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kocabıyık'ın tutuklandığını duyurdu.

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