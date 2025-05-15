Arif Kocabıyık’ın tahliyesi bir gün bile sürmedi! Yeniden gözaltına alındı

Sokak röportajlarıyla kamuoyunda tanınan Arif Kocabıyık, 7 Mayıs tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Dün mahkeme tarafından serbest bırakılmasına karar verilen Kocabıyık, bugün bir kez daha gözaltına alındı. Bu gelişmeyi, Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ sosyal medya üzerinden duyurdu ve savcılığın tahliye kararına karşı çıktığını ifade etti.

"HUKUKU HİÇE SAYMAYA DEVAM EDİYOR"

Avukat Ömer Furkan Dağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Arif Kocabıyık tekrar gözaltına alındı. Savcı, yaklaşık bir ay önce Arif’in ifadesinin alındığı ve emniyet tarafından serbest bırakıldığı iki dosyayı dayanak göstererek kesinleşmiş tahliye kararına itirazda bulundu. Tahliyeyi onaylayan mahkeme, bu itirazı geri çevirdi. Bunun üzerine savcı kendi yetkisini kullanarak gözaltı talimatı verdi. Yani, Arif’in tutuklanması sağlanana kadar hukuku hiçe saymaya devam ediyor!”