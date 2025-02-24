Arif Sarsılmaz'dan derbi öncesi uğurlu tıraş

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Arif Sarsılmaz'dan derbi öncesi uğurlu tıraş

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Youssef En-Nesyri, Alexander Djiku ve genç yıldız Yusuf Akçiçek, kuaför Arif Sarsılmaz’a tıraş oldu. Futbolcular, Galatasaray galibiyeti için söz verdi.

Kendisine tıraş olan futbolcularla sahaya çıktığında Fenerbahçe’nin galip gelmesi Arif Sarsılmaz’a olan ilgiyi artırdı. Galatasaray ile oynayacakları yılın derbisi öncesi Fenerbahçe’nin yıldızları soluğu berber Arif Sarsılmaz’ın kuaför salonunda aldı.

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"GALATASARAY'I YENMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Arif Sarsılmaz’a tıraş olmalarının Fenerbahçe’ye uğurlu geldiğine inandıklarını belirten Youssef En-Nesyri, Alexander Djiku ve genç yıldız Yusuf Akçiçek Galatasaray’ı yenmek için sahaya çıkacaklarını söylediler. Arif Sarsılmaz’a galibiyet sözü veren Fenerbahçe’nin yıldızları daha şimdiden şampiyonluk tıraşı olmaya hazırlandıklarını açıkladılar.

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