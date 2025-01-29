Arif Sarsılmaz'ın Fenerbahçe'ye sihirli dokunuşu maç kazandırdı!

Göztepe ile oynayacakları maçın öncesinde ünü spor dünyasında hızla yayılan kuaför Arif Sarsılmaz’ın koltuğuna konuk olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile takımın as oyuncuları Yusuf En-Nesyri ve Filip Kostic merakla sonucu beklemeye başladı. Uğuruna inandıkları tıraş ile özgüvenlerini daha da güçlendiren Fenerbahçeliler sahada fırtına gibi esti.

Oyuna sonradan girip takıma hareketlilik kazandıran Kostic takdir toplarken En Nesyri de güzel oyununu 2 golle süsleyip 3-2’lik galibiyetin kahramanı oldu.

Sarsılmaz’a tıraş olmanın kendilerine şans getirdiğine inandıklarını belirten her iki sporcu da bundan böyle zorlu maçlar öncesindeki ilk adreslerinin Arif Sarsılmaz’ın koltuğu olacağını söylediler.