Arif Sarsılmaz'ın sihirli elleri gol attırmaya devam ediyor!

Yıldız futbolcuyu maç öncesi traş ederken "Elimin değdiği gol atıyor, sen de atacaksın" diyen Arif Sarsılmaz sezon boyu golü olmayan Burak Kapacak'a gol attırdı!
Yıldız futbolcuyu maç öncesi traş ederken "Elimin değdiği gol atıyor, sen de atacaksın" diyen Arif Sarsılmaz sezon boyu golü olmayan Burak Kapacak'a gol attırdı!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.