Şanlıurfa’da arazi kavgası kanlı bitti! 2 kişi öldü: Görüntüler şok etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada amca Murat Seçme (50) ve yeğeni Mehmet Gülü Seçme (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Birecik’e bağlı Bozdere Mahallesi’nde, iddiaya göre amca Murat Seçme ile yeğenleri Mehmet Gülü Seçme ve Murat Seçme (28) arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların karşılıklı silahlarını ateşlediği olayda, amca ve iki yeğeni ile kavgayı ayırmaya çalışan Emel Seçme yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Murat Seçme ile yeğeni Mehmet Gülü Seçme, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. 2 kişin öldüğü, 2 kişin de yaralandığı silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin önünde başlayan tartışma ve ardından silahların ateşlenmesi ve çevredeki kişilerin kaçmaları yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

sanliurfada-akrabalar-arasinda-silahli-861916-255867.jpg

sanliurfada-akrabalar-arasinda-silahli-861917-255867.jpg

sanliurfada-akrabalar-arasinda-silahli-861918-255867.jpg

sanliurfada-akrabalar-arasinda-silahli-861919-255867.jpg

sanliurfada-akrabalar-arasinda-silahli-861920-255867.jpg

