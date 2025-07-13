Arıkan fındık üreticisi için dikkat çekti: Nimetini lobiler yiyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon programı kapsamında, fındık bahçesinde üreticileri ziyaret etti. Fındık üreticilerinin ve çiftçilik yapanların sorunlarını dinleyen Arıkan, fındık üreticisinin yıllardır emeğinin karşılığını alamadığını ifade ederek, 2025 yılı için fındık taban fiyatının en az 300 TL olması gerektiğini vurguladı.

"Biz fındık taban fiyatını açıkladığımızda kemençeli kutlamalar yapılıyordu. Siz fiyat açıklayınca üretici matem havasına giriyor" diyen Arıkan, Necmettin Erbakan’ın Başbakanlık yaptığı 54. Hükümet döneminde fındığa yüzde 467 zam yapıldığını hatırlattı.

"NİMETİNİ LOBİLER YİYOR"

Fındıkta üretici kazanmazken aracılar ve yabancı şirketlerin bu üründen yüksek gelir elde ettiğini belirten Başkan Arıkan, "Fındık bizde ama borsası Hamburg'da. Fındık üretimi bizde ama kazanç küresel şirketlerde. Bereketli topraklar bizde ama parası kapitalist sermayede. Benim çiftçi kardeşim üretiyor ama parayı İtalyan şirketler kazanıyor. Benim Trabzonlu hemşerim emek veriyor ama nimetini Hamburg'daki fındık lobileri yiyor" ifadelerini kullandı.

"TRABZONLU HEMŞEHRİM KAYBETTİ"

Arıkan, tarım politikalarının üreticiye değil, aracıya ve küresel sermayeye yaradığını savunarak, "Fiskobirlik neredeyse lağvedildi. Ziraat odaları, etkisiz hale getirildi. Ticaret borsaları, fiyat ilan edemez duruma getirildi. Kısacası fındık üreticisinin yanında durması gereken ne kadar kurum, ne kadar kooperatif varsa, hepsi etkisiz hale getirildi. Peki kim güçlendi? Kapitalist şirketler, birkaç aracı ve küresel sermaye. Kaybeden kim oldu? Benim Trabzonlu hemşehrim" diye konuştu. Arıkan, iktidara "TMO, 'Tarımda Mağduriyet Ofisi' olmasın" çağrısı yaptı.