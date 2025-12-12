Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bilkent Üniversitesi öğrencileri ile buluştu. Bilkent Üniversitesi İnovasyon ve Araştırma Topluluğu'nun düzenlediği "Bir Çıkış Mümkün" konulu söyleşide üniversiteli gençlerin sorularını yanıtlayan Arıkan, Türkiye’nin toplumsal atmosferine, gençlerin geleceğe dair kaygılarına ve derinleşen kutuplaşmaya dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ilk bölümünde toplumsal ruh haline değinen Arıkan, Türkiye’de yaşanan sosyolojik kırılmayı, "Türkiye öyle bir noktaya geldi ki… İnsanlar artık gülümsemeyi unuttu" sözleriyle özetledi. Arıkan, bu durumun yalnızca ekonomik sıkıntılarla açıklanamayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Okullarda, sokaklarda, iş yerlerinde insanlar birbirinin yüzüne bakmıyor. Selamlaşmanın yerini şüphe; tebessümün yerini gerginlik aldı. Kamuoyu anketlerinde ekonomi başı çekiyor ama asıl sorun kutuplaşmadır.”

"KUTUPLAŞMA EN BÜYÜK PROBLEMLERDEN BİR TANESİ"

Arıkan, toplumdaki gerilimin siyasetin sert üslubundan beslendiğini vurgulayarak, "50+1 sistemi rekabeti değil, gerilimi büyüttü. Siyasetin dili sertleşti, yapay tartışmalarla toplum sürekli bir duygusal yorgunluğa sürüklendi. Gençlerin yüzü gülmüyor; çünkü huzurlu bir iklim kalmadı. Gelecek vizyonu olan, gerçekten vatan için, memleket için hizmet üretebilecek insanlar siyasetten uzaklaşıyorlar. Bu Türkiye için çok daha farklı, çok daha sıkıntılı bir durum. Bu açıdan bu kutuplaşma en büyük problemlerden bir tanesi" dedi.

"KAYNAK VAR AMA ADALETLİ DAĞITIM YOK"

Gençlerin işsizlik ve staj sorularına cevap veren Arıkan, genç emeğin göz ardı edildiğini belirterek, “En iyi üniversitelerden mezun bir gencimize asgari ücret teklif ediyorsunuz. Gençler iş bulamadıkları için değil, buldukları işte değer görmedikleri için mutsuz. Kaynak var ama adaletli dağıtım yok” ifadelerine yer verdi.

"UMUDUN ÖZGÜR OLMADIĞI BİR ÜLKEDE GENÇLER GELECEĞİ BAŞKA YERLERDE ARIYOR"

Arıkan, gençlerin yurtdışına yönelme eğilimine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Adaletin, emeğin, insan onurunun ve umudun özgür olmadığı bir ülkede gençler geleceği başka yerlerde arıyor. Mutluluk endekslerinde neden gerilediğimizi buradan anlayabiliriz."

Arıkan, Saadet Partisi’nin hem ulusal hem küresel düzeyde adalet perspektifine sahip olduğunu belirterek, "Dünya adaletsizse Türkiye’de gerçek bir düzen kuramazsınız. Biz, düzeni yamamak için değil, kökten dönüştürmek için varız" dedi.

"SİSTEME GÜVEN OLMAZSA BEYİN GÖÇÜ DURMAZ"

Gençlerin sorularını yanıtlarken beyin göçüne de değinen Arıkan, "Sisteme güven olmazsa beyin göçü durmaz. Bugün gençlerimizin yurtdışına gitme isteği ekonomik bir mesele olmaktan çıktı; saygı, huzur ve adalet talebine dönüştü" dedi.