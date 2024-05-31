Arılar da nüfus planlamasına gitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arılar da nüfus planlamasına gitti

Aydın'da arıcılık ve bal üretimi, küresel iklim krizi nedeniyle arılar üzerinde belirgin bir etki yaratıyor.

Geçen yılın aksine, bu yıl arılar nüfus planlamasına gitmek zorunda kaldı. Kuraklık ve baharın sönük geçmesi, arıların nektar topladığı çiçeklerin ve bitkilerin yeterli miktarda nektar üretememesine yol açtı. Bu durum doğal bal üretimini olumsuz etkiledi.

Aydın'ın önde gelen arıcılarından İbrahim Gökoğlu, kuraklık ve sahte balların sektörü zor durumda bıraktığını belirtiyor. Bu yıl bal alamadıklarını ve gelecek sezonun da kurak geçeceği öngörüsünde bulunuyor. Ancak, hayıt balının erken çiçek açacağı umuduyla gelecek sezon için umutlu olduklarını ifade ediyor.

Ülke genelindeki yağış yetersizliği, bitkilerin nektar üretimini azaltırken, piyasada düşük fiyatlarla satılan yapay ballar da doğal bal üreticilerinin karşılaştığı zorlukları arttırıyor. Gökoğlu, bu durumun rekabeti azalttığını ve tüketicilerin sahte ballara yönelmesine neden olduğunu dile getiriyor.

Sahte balların doğal bal üreticilerini zor durumda bıraktığına dikkat çeken Gökoğlu, tüketicilere yerel ve doğal ürünlere destek olma çağrısı yapıyor.

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