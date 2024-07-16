Arılar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek

Arılar, karmaşık bir anatomik yapıya sahiptir. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. Baş bölümünde iki bileşik göz, üç küçük basit göz (ocelli), iki anten ve ağız parçaları bulunur. Göğüs kısmı üç çift bacak ve iki çift kanat içerir. Karın bölgesi, sindirim sistemi, üreme organları ve zehir bezlerini barındırır. Arıların solunum sistemi, trakea adı verilen tüpler aracılığıyla oksijen sağlar. Antenleri, koku alma ve dokunma duyularını geliştirir, bu da yiyecek bulma ve iletişimde kritik rol oynar.