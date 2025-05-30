Arılar iş hanının girişine oğul verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arılar iş hanının girişine oğul verdi

Bursa'da, bal arıları iş hanının girişine oğul verdi. Handaki iş yerinde çalışanlar, arıların kovana alınmasının ardından içeri girebildi.

Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Millet Sokak'taki bir iş hanının girişine tavana bal arıları oğul verdi. Sabah iş yerlerine gelen çalışanlar, arıları görünce sokakta beklemek zorunda kaldı. Esnafının haber verdiği arıcılıkla uğraşan Hüseyin Savcı, sokağa gelerek arıları kovana aldı. Çalışanlar, bir saatlik beklemenin ardından handaki iş yerlerine girdi.

Arıların zararsız olduğunu söyleyen Hüseyin Savcı, "Arılar muhtemelen bir koloniden veya çevreden buraya gelmiş olabilir. Esnaf arkadaşlarımın haber vermesi sonucu arıları kovana koyduk" dedi.

Arılar iş hanının girişine oğul verdi

Arılar iş hanının girişine oğul verdi

Arılar iş hanının girişine oğul verdi

Arılar iş hanının girişine oğul verdi

Arılar iş hanının girişine oğul verdi

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