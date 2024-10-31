Arılı Kovan Destekleme başvuruları uzatıldı: Son tarih 8 Kasım

Kaynak: İHA
Arılı Kovan Destekleme başvuruları uzatıldı: Son tarih 8 Kasım

Arılı kovan destekleme müracaatları uzatıldı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan duyuruda, başvuruların 8 Kasım Cuma gününe kadar alınacağı duyuruldu.

Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilere hatırlatmalarda bulunan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Arılı kovan destekleme müracaatları uzatılarak, son tarih 08.11.2024 olarak belirlenmiştir. Birlik üyeleri ve arı Yetiştiricileri Birliğine üye olmayanlar il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilirler" ifadeleri yer aldı.

Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilere hatırlatmalarda bulunan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Arılı kovan destekleme müracaatları uzatılarak, son tarih 08.11.2024 olarak belirlenmiştir. Birlik üyeleri ve arı Yetiştiricileri Birliğine üye olmayanlar il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapabilirler" ifadeleri yer aldı.

Arılı Kovan Destekleme başvuruları uzatıldı: Son tarih 8 Kasım

Arılı Kovan Destekleme başvuruları uzatıldı: Son tarih 8 Kasım

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