Arin Gölü'nde flamingo şöleni

Arin Gölü'nde flamingo şöleni
Kaynak: DHA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, flamingoların renkli ziyaretiyle doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Üç ay boyunca gölde konaklayan flamingolar, fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 1

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, flamingoların renkli ziyaretiyle şenlendi.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 2

Her yıl ağustos ayında İran'daki Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, Adilcevaz'a 35 kilometre uzaklıktaki, 14 kilometrekare alana sahip Arin Gölü'nde üç ay boyunca konaklıyor.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 3

Havaların soğumasıyla birlikte Afrika ülkelerine doğru yola çıkan bu zarif kuşlar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için büyük bir ilgi odağı haline geliyor.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 4

Bu yıl, önceki yıllara göre daha fazla sayıda flamingo Arin Gölü'ne geldi.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 5

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğasever, bu görsel şöleni görmek için bölgeye akın ediyor.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 6

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, flamingoların Arin Gölü'ne yoğun bir şekilde geldiğini ve bu görsel şöleni görüntülemek için fotoğrafçıların birbirleriyle yarıştığını belirtti.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 7

Olcay, "Arin Gölü'nün renkli misafiri olan flamingoları çektik. Bölge bir kuş cenneti ve çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Ama bunların içinde en güzel olan kuş türü flamingolar. Yaklaşık üç ay burada konaklıyorlar.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 8

Ekim ayının sonuna kadar burada kalacaklar. Flamingoların bu görsel şölenini dron ile görüntüledik. Çektiğimiz bu fotoğrafları arşivimize kattık. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 9

İşte o anlara ait kareler...

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Arin Gölü'nde flamingo şöleni 18
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