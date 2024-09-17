Arin Gölü'nde flamingo şöleni

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü, flamingoların renkli ziyaretiyle şenlendi.
Her yıl ağustos ayında İran'daki Urmiye Gölü'nden göç eden flamingolar, Adilcevaz'a 35 kilometre uzaklıktaki, 14 kilometrekare alana sahip Arin Gölü'nde üç ay boyunca konaklıyor.
Havaların soğumasıyla birlikte Afrika ülkelerine doğru yola çıkan bu zarif kuşlar, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için büyük bir ilgi odağı haline geliyor.
Bu yıl, önceki yıllara göre daha fazla sayıda flamingo Arin Gölü'ne geldi.
Çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğasever, bu görsel şöleni görmek için bölgeye akın ediyor.
Ahlat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Özkan Olcay, flamingoların Arin Gölü'ne yoğun bir şekilde geldiğini ve bu görsel şöleni görüntülemek için fotoğrafçıların birbirleriyle yarıştığını belirtti.
Olcay, "Arin Gölü'nün renkli misafiri olan flamingoları çektik. Bölge bir kuş cenneti ve çok sayıda kuş türünü barındırıyor. Ama bunların içinde en güzel olan kuş türü flamingolar. Yaklaşık üç ay burada konaklıyorlar.
Ekim ayının sonuna kadar burada kalacaklar. Flamingoların bu görsel şölenini dron ile görüntüledik. Çektiğimiz bu fotoğrafları arşivimize kattık. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
İşte o anlara ait kareler...