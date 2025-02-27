Arınç, Gül'ün sözlerini hatırlatarak Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

AKP'nin kurucularından olan eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, bugün 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Erdoğan'dan önceki cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 14 Mayıs 2000 tarihindeki Fazilet Partisi kongresinde sorduğu "Millî Görüş çizgisinde genel başkan olmak için 70 yaşını aşmak mı gerekiyor?" şeklinde soruyu hatırlatan Arınç, Erdoğan'a "70’likler kulübüne hoşgeldiniz diyorum" ifadesini kullandı.

Bülent Arınç mesajını, "Huzur içerisinde adaletle hükmettiğiniz hayırlı yıllarınız olmasını temenni ediyorum" sözleriyle bitirdi.

Bugün 71 yaşına basan Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yeni yaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.



14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi Kongresi’nde adayımız Abdullah Gül konuşmasını yaparken bütün kalabalığa hitaben “21 yaşında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih… pic.twitter.com/IAD1P9F8L1 — Bülent Arınç (@bulent_arinc) February 26, 2025

Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugün 71 yaşına basan Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yaşını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

14 Mayıs 2000 Fazilet Partisi Kongresi’nde adayımız Abdullah Gül konuşmasını yaparken bütün kalabalığa hitaben “21 yaşında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fetih ettiğini örnek veriyorsunuz ve onun başarılarıyla övünüyorsunuz ama Millî Görüş çizgisinde genel başkan olmak için 70 yaşını aşmak mı gerekiyor” demişti. Bunun üzerine salonda muazzam bir kargaşa çıkmış ve ben de bunu tavzih etmek üzere söz almış ve bilenlerin hatırlayacağı o konuşmayı yapmıştım. Konuşma kongrede büyük bir etki yaratmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da takip ettiği bu kongreden ilhamla şunu söylüyorum. Allah size genç yaşınızdan itibaren bu yolda hizmet etmeyi nasip etti. 11 yıla yakın başbakanlık, 11 yıldan fazladır da Cumhurbaşkanlığı görevindesiniz. Bunun için de sizi tebrik ediyorum. 70’likler kulübüne hoşgeldiniz diyorum. Kalan ömrünüzün geçen ömrünüzden daha hayırlı olmasını diliyorum. Huzur içerisinde adaletle hükmettiğiniz hayırlı yıllarınız olmasını temenni ediyorum."