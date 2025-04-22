Arınç'ın İmamoğlu açıklamalarına yanıt Ömer Çelik'ten geldi

Ömer Çelik, Bülent Arınç'ın ifadelerinin AKP'nin kurumsal görüşlerinin yansıtmadığını söyleyerek "Bülent Bey’in yaptığı değerlendirmelerin AKP’yi temsil eden bir yönü yok. AKP adına kimlerin konuşabileceği bellidir." dedi.

AKP kurucuları arasında bulunan Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali edilmesi ve tutuklu yargılanmasına ilişkin yaptığı açıklama çok ses getirmiş, bu açıklama 'AKP'de çatlak mı var?' sorusunu gündeme getirmişti.

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Bülent Arınç tartışmalara neden olan açıklamasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtmiş ve “Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmaz” demişti.

Bülen Arınç'ın açıklamalarına yanıt AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının yaptığı açıklamasında "Bülent Bey’in yaptığı değerlendirmelerin AK Parti’yi temsil eden bir yönü yok. AK Parti adına kimlerin konuşabileceği bellidir. O sözler kişisel görüşlerdir ve partimizin kurumsal duruşunu yansıtmaz" ifadelerini kullandı.

"BÜLENT BEY'İN KİŞİSEL GÖRÜŞÜSÜ"

Ömer Çelik'in Arınç'la ilgili açıklaması şöyle;

"Tabii şimdi bu Bülent Bey'in değerlendirmeleri yapıldığında şöyle bir tartışma çıkıyor. Yani bu görüşlerin AK Parti'yi yansıtan tarafı var mı yok mu? AK Parti kurulduğundan beri AK Parti adına, MYK, MKYK adına, Genel Başkanımız adına kimlerin açıklama yapabileceği belli. Dolayısıyla oradaki söylenen sözlere tek tek girmeyeceğim. Çünkü orada Bülent Bey'in bahsettiği konularla ilgili bizim görüşlerimiz belli. Tabii ki o açıklamaların büyük bir kısmıyla arada bir tenaküz olduğu uyuşulmadığı da ortada.

Ama sonuç olarak Bülent Bey'in söyledikleri AK Parti'yi temsil eden, AK Parti'nin kurumlarını temsil eden bir görüş değil. AK Parti'nin kurumlarını temsil kapasitesi olan bir görüş değil. Bu Bülent Bey'in kişisel görüşleri. Dolayısıyla o değerlendirmeyi kendisine sormak gerekir. Bu şekilde değerlendirilen görüşlerin AK Parti'nin kurumsal görüşleriyle hiçbir ilgisi yoktur.’’