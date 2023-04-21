Arıyla gelen mucize…

Editör: Erkavim Yıldırım

Arı poleni bilinen en eski besin takviyelerindendir. Eski Mısır ve Çin’e uzanan bir kullanımı vardır. Tıbbın babası olarak adlandırılan Yunanlı hekim Hipokrat poleni “Ölümsüzlük yemeği” olarak adlandırmıştır. Polen B vitamini açısından çok zengin olmakla birlikte değişik mineraller, aminoasitler ve enzimler içerir.

Polen arıların erkek çiçeklerden topladığı tozdur. Arılar bu tozları ayakları ile toplayarak tozlaşma denilen üreme olayına da katkıda bulunur. Önemli bir miktarı arka ayaklara yapışık olarak kovana gelir. Polenin ticari amaçla toplanması için kovan girişine eklenen fırça benzeri bir cihaz kullanılır.

Polenin %55 karbonhidrat,% 35 protein, % 3 mineral ve vitaminler,% 2 yağ asitleri içerdiği bilinmektedir. Küçük miktarlarda betakarotene, selenyum, C ve E vitaminleri, likopen ve flavonoid içerir. Arı poleninin faydalı olduğu söylenen durumlar şöyledir:

Bağışıklık sistemini güçlendirme, kilo kontrolü, alerji giderme, cinsel fonksiyonu arttırma, yaşlanma sürecini yavaşlatma. Ayrıca yapılan araştırmalar radyoterapinin yan etkilerini giderdiğini söylemektedir. Arı poleni hasta kişiler tarafından besin desteği olarak kullanıldığı kadar kuvvet, dayanıklılık isteyen işlerde çalışanlar ve sporcular tarafından da kullanılmaktadır.

Günde 1-3 defa alınan polenin günlük en fazla 3 tatlı kaşığı kullanılması önerilmektedir. Polenin ciltte kullanılmak üzere sıvı formları da bulunmaktadır. Yara, berelenme ve çürüklerde etkili olmaktadır. Arı poleni, bal ve arı ürünleri, arı zehrine karşı alerjisi olanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.

Polenin nadiren görülen yan etkileri sindirim sistemi hassasiyetleri ve ishal. Diğer ilaç, vitamin ya da besin takviyeleri ile bilinen etkileşimi yok.