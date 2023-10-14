Arıza yapan THY uçağı kalkış sonrası geri döndü

Türk Hava Yolları'nın Cidde-İstanbul seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı kalkış sonrası geri dönmek zorunda kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arıza yapan THY uçağı kalkış sonrası geri döndü

Türk Hava Yolları'nın Cidde-İstanbul seferini gerçekleştirecek yolcu uçağı kalkış sonrası geri dönmek zorunda kaldı.

AirportHaber'de yer alan habere göre, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'ndan yolcu alımını yaptıktan sonra havalanan TK127 sefer sayılı uçağın motorunda arıza meydana geldiği öğrenildi. TC-LSS kuyruk tescilli uçağın pilotları kalkış yaptıkları meydandaki hava trafik kontrolörüyle irtibat kurduktan sonra geri dönüş kararı alındı.

Türk Hava Yolları'na ait Airbus A321neo tipi yolcu uçağı emniyetli bir şekilde kalkış yaptığı havalimanına teker koyarken uçağın tek motorla iniş yaptığı belirtildi.

Uçağın yolcularının aynı uçakla mı yoksa başka bir uçakla mı İstanbul'a getirileceği bilmezken, TC-LSS kuyruk tescilli uçağın teknik ekipler tarafından incelendiği öğrenildi.

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