Arızalı otobüs Üsküdar’ı karıştırdı

Mert ORDU/İSTANBUL,(DHA)- ÜSKÜDAR'da arızalanan İETT otobüsünün yola yağ dökerek ilerlemesi sonrası 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan otobüs şoförüne 9 bin 267 lira para cezası kesildi. Araç trafikten men edilirken, şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan "Üsküdar'da yola mazot döküldü, kayganlaşan yolda araçlar kaza yaptı" başlıklı görüntülerde inceleme yaptı. İncelemelerde 17 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Üsküdar Rasathane Caddesi'nde seyir halindeki bir otobüsün kompresör arızası nedeniyle sol arka tekerlek kısmından yola yağ döktüğü tespit edildi. Yağın dökülmesinin ardından kayganlaşan yolda 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, aracın plaka bilgilerinden sürücünün M.İ. olduğunu belirledi. M.İ., Zübeyde Hanım Caddesi'nde yakalandı. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, otobüs vinç yardımıyla çekilerek trafikten men edildi. Otobüs şoförü M.İ. hakkında, "Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem de başlatıldı.