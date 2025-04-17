Arizona Çölü'nde kaybolan 2 yaşındaki çocuğu evin çoban köpeği buldu

Çocuk, bir geceyi çöldeki bir ağacın altında geçirdikten sonra yaklaşık 11 kilometre yürüdü ve köpeği tarafından bulunarak güvenli bir yere götürüldü.

ÇÖLDE GEÇEN ENDİŞELİ GECE

Boden Allen, ailesi tarafından saat 17.00 sularında kayıp olarak bildirildi. Hava karardıktan sonra geniş çaplı arama başlatılırken, ekipler engebeli arazide yoğun çaba sarf etti. Ancak gece boyunca çocuğa ulaşılamadı.

BUFORD’UN KAHRAMANLIĞI

Ertesi sabah, ailenin çoban köpeği Buford, küçük Boden’i bularak bir çiftlik evine kadar götürdü. Köpeğin sahibi Scotty Dunton, “Başımı kaldırdığımda köpeğimle birlikte küçük bir çocuk gördüm” dedi. Boden, geceyi bir ağacın altında geçirdiğini ve sabah köpeğin onu bulduğunu söyledi.

MUTLU SON

Olay, çoban köpeğinin sadakati ve çocuğun hayatta kalma mücadelesiyle dikkat çekti. Aile, Boden’in sağ salim bulunmasından dolayı büyük bir rahatlama yaşadı.