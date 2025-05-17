Arjantin basını duyurdu! Galatasaray'da Mauro Icardi ayrılığı an meselesi

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Arjantin basını duyurdu! Galatasaray'da Mauro Icardi ayrılığı an meselesi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncu için Mekiksa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Mauro Icardi için bir süredir transfer iddiaları gündemdeydi. Avrupa'nın birçok deviyle anılan golcü için bu kez de Meksika’dan talip var.

MAURO ICARDI'YE MEKSİKA'DAN TALİP

Arjantin ve Meksika basınında yer alan haberlere göre; Monterrey Kulübü, Mauro Icardi'yi transfer etmek için ciddi şekilde teklif yapmaya hazırlanıyor.

ali-naci-kucuk-biraz-once-galatasaray-teknik-heyetinden-birisiyle-gorustum-mauro-icardi-nin-696c1.jpgMeksika temsilcisi daha önce de Cimbom'un kapısını çalmış ancak Galatasaray’ın yüksek bonservis istemesi üzerine görüşmeler sona ermişti. Nacion Deportes'te yer alan haberde ise, Galatasaray'ın daha önce 18 milyon euro istediği fakat 15 milyon eurolara indiği Icardi için Monterrey indirim bekliyor. Habere göre, haziran ayındaki Kulüpler Dünya Kupası için bir yıldız arayışında olan Monterrey, biraz indirim alabilirse golcü futbolcuyu renklerine bağlayacak.

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