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Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısına suikast girişimi. Silah tutukluluk yapmasa ölmüştü

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner'e evinin önünde bir suikast girişimi gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 08:22
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 08:23
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Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner'e suikast girişimi. Silah takılmasa ölecekti

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısına suikast girişimi. Silah tutukluluk yapmasa ölmüştü
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Yolsuzlukla suçlanan Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernández de Kirchner'e evinin önünde bir suikast girişimi gerçekleştirildi.

Evininden çıktıktan sonra evinin önündeki arabasına binmeden önce kalabalıkla selamlaşan Kirchner'ın yüzüne silah doğrultuldu.

Ancak yüzüne doğrultulan silah ateş almayınca Kirchner saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez silahın beş kurşunla dolu olduğunu, tetiğin çekildiğini ama tutukluk yaptığı için ateş almadığını söyledi. Fernandez’e göre, bu saldırı 1983 yılında cunta yönetiminden demokrasiye Arjantin’de gerçekleşen en ciddi saldırılardan biri.

Arjantin Cumhurbaşkanı yaşamı ve demokrasiyi hatırlamak ve Cumhurbaşkanı yardımcısı ile dayanışma içinde olmak için bir günlül ulusal tatil ilan etti.

YOLSUZLUK İDDİALARI VARDI

Kirchner hakkında yolsuzluk iddiaları vardı.  Fernandez de Kirchner hakkında hapis cezası istenmesine hükümet ve çevrelerinden sert tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Fernandez de Kirchner hakkındaki dava "yargı ve medya zulmü" olarak nitelendi ve eski Cumhurbaşkanına yöneltilen suçlamaların kanıtlanmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, açıklamayı Twitter hesabından paylaşarak, "Bugün benim gibi bir hakim ailesinde yetişmiş, hukuk dünyasında eğitim görmüş ve otuz yılı aşkın bir süredir Ceza Hukuku öğreten biri için çok gücendirici bir gün. Cumhurbaşkanı Yardımcısına bir kez daha en derin sevgilerimi ve dayanışmamı iletiyorum." ifadelerini kullandı. Eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner hakkında birçok yolsuzluk davası açılmış ve bu davaların bir kısmı düşürülmüştü.

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