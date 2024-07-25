Arjantin Devlet Başkanı Milei, Paris'e uçtu

Bu ayın başlarında Miami'de Arjantin'in Copa America zaferi kutlamaları sırasında çekilen kısa bir klipte, zafer kazanan Arjantinli oyuncuların Afrika kökenli Fransız oyunculara karşı ırkçı olduğu düşünülen bir şarkıyı haykırdıkları görülmesi üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Fransız yetkililer, orta saha oyuncusu Enzo Fernandez "Fransa için oynuyorlar ama anne babaları Angola'dan" sloganı attığı için İnstagram üzerinden kamuoyundan özür diledi.

Fransız Futbol Federasyonu "kabul edilemez ırkçı ve ayrımcı ifadeler" nedeniyle yasal şikayette bulundu .

Fernandez'in kulübü Chelsea, dahili bir disiplin soruşturması dahi başlattı.

Futbol dünyasından gelen eleştiriler geçen hafta Arjantin'in muhafazakar başkan yardımcısı Victoria Villarruel'in Fernandez ve takımını savunarak, Arjantin'in "sömürgeci" bir ülkeden gelen eleştirilere tahammül etmeyeceğini söylemesiyle siyasi bir skandala dönüştü.