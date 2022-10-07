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Arjantin Havayolları'ndan Dünya Kupası için özel uçak

Arjantin Havayolları, Dünya Kupası için özel olarak kullanacağı uçağın tanıtımını yaptı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:16
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Arjantin Havayolları Dünya Kupası için özel uçağını tanıttı

Arjantin Havayolları'ndan Dünya Kupası için özel uçak
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Katar'da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Arjantin Havayolları, Dünya Kupası için özel olarak kullanacağı uçağın tanıtımını yaptı.
Buenos Aires'te bulunan uçak, Ezeiza Havaalanı'ndaki hangarda kameralarla buluştu.

Airbus A330-200, Arjantin Milli Takım oyuncularının fotoğrafları ile süslendi. Lionel Messi, Angel Di Maria ve Rodrigo de Paul'ün dev fotoğraflarının konulduğu uçak, Arjantin taraftarlarını Katar'a taşıyacak.

Tanıtımda konuşan Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, "Bu uçak sayesinde taraftarlarımız Katar'da ülkemizi destekleyecek. Onlar hem kendileri adına hem de Katar'a gidemeyenler adına bu uçağa binecek ve herkesin enerjisini, gücünü ve her şeyden önce kalbini taşıyacak. Böylece her zaman hayalini kurduğumuz Dünya Kupası'nı tecrübe edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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