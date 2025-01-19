Arjantin, IMF'den 11 milyar istiyor

Javier Milei, bugün Washington'a giderek, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşme yapacak. Görüşme, Arjantin hükümetinin ekonomik sorunlarına çözüm bulmak adına büyük önem taşıyor. İki lider, yeni bir anlaşma yaparak Arjantin'in 11 milyar dolar civarında taze finansman sağlamasını hedefliyor. Hükümet yetkilileri, bu kaynağın ülkenin Merkez Bankası'ndaki sorunları çözebileceğini ve ekonomik istikrarı sağlayabileceğini belirtiyor.

Milei, görüşmeye Washington'da olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Karina Milei ve Ekonomi Bakanı Luis Caputo ile birlikte katılacak. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Gerardo Werthein de toplantıya katılım gösterecek. Washington’daki kar ve soğuk havaya rağmen, delegasyon çalışmalarına devam ediyor. Görüşme, Arjantin saatiyle 15:00'te IMF binasında yapılacak.

Görüşme öncesinde Başkan Milei, geçen yıl Los Angeles’te Milken Enstitüsü tarafından davet edilerek bir konuşma yapmıştı. Bu yıl da enstitüden yeni bir davet aldı. Ayrıca, hükümet kaynakları, IMF ile yapılan müzakerelerin çok yakın bir zamanda sona ereceğini belirterek “Her şey hazır, anlaşmayı imzalayacağız” açıklamasını yaptı. Arjantin, IMF'den 11 milyar dolar almak için gerekli olan anlaşmayı imzalayarak ekonomik krizden çıkmayı umuyor.

Georgieva'nın övgü dolu açıklamaları, Arjantin’in ekonomik büyüme beklentilerinin arttığını gösteriyor. IMF'nin Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, Arjantin'in 2025 yılında %5 oranında bir büyüme kaydedeceğini açıkladı. Hükümet yetkilileri de toplantının sadece siyasi değil, aynı zamanda teknik bir görüşme olacağını ve borç, ürün üretimi, maliye politikası, büyüme oranı gibi konuların ele alınacağını ifade etti.

Milei kemeri sıkınca yoksulluk rekor kırdı

Buna ek olarak, Başkan Milei'nin Washington'daki ziyaretinde katılacağı bir dizi gala gecesi bulunuyor. İki gün sürecek etkinliklerde, Milei'nin övgü aldığı ve ödüller aldığı özel davetlerde yer alması bekleniyor. Cumartesi gecesi, Milei, Latin Wall Street tarafından düzenlenen Hispanyol İnisiyatifi Gala’sında “Ekonomik Reformlar Titanı” ödülünü aldı. Geceye, Marco Rubio ve Ted Cruz gibi tanınmış siyasetçiler katıldı.

Pazar akşamı, Milei başka bir ödül alacağı bir başka etkinlikte yer alacak. Bu ödül, 2025'te Ekonomik Özgürlük Şampiyonu olarak seçildiği için kendisine verilecek. Bu etkinlik, Biblo Müzesi'nde düzenlenecek. Geceyi daha sonra, Amerikan siyasetinin önemli figürlerinin katılacağı bir gala ile sonlandıracak.

Pazartesi günü, Milei'nin asıl hedefi Trump'ın yemin törenine katılmak olacak. Ancak soğuk hava nedeniyle, törenin geleneksel olarak Capitol’ün dış merdivenlerinde yapılması yerine içeride yapılacağı duyuruldu. Trump, ideolojik olarak yakın olduğu dünya liderlerini davet etti, bunlar arasında Başkan Milei de bulunuyor. Trump’ın yemin töreninin ardından, Milei'nin katılacağı bir başka gala, Starlight Ball, Union Station’da gerçekleşecek.

Başkan Milei'nin Washington'daki ziyaretinin ardından, 20 Ocak'ta Davos'taki ekonomi forumuna katılmak üzere İsviçre'ye hareket etmesi planlanıyor.