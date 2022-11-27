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Tek bir Messi Meksika'ya yetti

Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilen Arjantin'de sahneye Messi çıktı ve Tangocular Meksika'yı devirmeyi bildi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 23:57
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Arjantin Meksiya'yı 2-0 yendi. Kendine geldi

Tek bir Messi Meksika'ya yetti
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2022 Katar Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi.
Turnuvaya favori olarak gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1'lik skorla mağlup olan Arjantin, Lusail Stadyumu'nda Meksika'ya karşı sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça temposuz geçerken, gol sesi de çıkmadı takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

SAHNEYE MESSI ÇIKTI
Arjantin'de skoru değiştiren isim Lionel Messi oldu. Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan yıldız futbolcu, şutuyla topu ağlara gönderdi.
Messi bu turnuvada 2, toplamda 8. Dünya Kupası golünü atarken, Dünya Kupası maçlarında 8 gol atan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı da yakaladı.

Arjantin'i rahatlatan gol ise 87. dakikada Enzo Fernandez'den geldi. Ceza sahasında topla buluşan Benficalı futbolcu farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arjantin, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Arjantin, 3 puana yükseldi. Meksika 1 puanda kaldı.
Grubun son maçında Arjantin, 30 Kasım Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak. Meksika, aynı tarihte Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşacak.
2. maçların tamamlanmasının ardından grupta puan durumu şu şekilde;

1-Polonya: 4 puan
2-Arjantin: 3 puan
3-Suudi Arabistan: 3 puan
4-Meksika: 1 puan

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