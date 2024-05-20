Arjantin Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Yıldız futbolcu çağrılmadı

2024 Copa America’nın başlamasına kısa bir süre kala, turnuvanın son şampiyonu Arjantin, geniş kadrosunu açıkladı. Takımın yıldız oyuncularından Paulo Dybala’nın kadroda yer almaması dikkat çekti.

ABD’nin ev sahipliği yapacağı turnuva için Arjantin, 29 kişilik bir ön liste açıkladı. Bu liste, turnuvanın başlamasından önce 26 kişiye indirilecek ve nihai kadro 12 Haziran’da ilan edilecek.

Roma’da top koşturan Dybala’nın kadro dışı bırakılması, futbol dünyasında sürpriz bir gelişme olarak karşılandı.

Arjantin, hazırlık sürecinde Ekvador ve Guatemala ile iki özel maç yapacak ve Copa America’daki ilk mücadelesini Kanada ile verecek. Grup aşamasında Şili ve Peru ile de karşılaşacak olan Arjantin, bu maçlarla grup etabını tamamlayacak.

İşte Arjantin’in Copa America için açıkladığı kadro:

Kaleciler:

Franco Armani (River Plate)

Geronimo Rulli (Ajax)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Savunma:

Gonzalo Montiel (Nottingham Forest)

Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Leonardo Balerdi (Marsilya)

Cristian Romero (Tottenham)

German Pezzella (Real Betis)

Lucas Martinez Quarta (Fiorentina)

Nicolas Otamendi (Benfica)

Lisandro Martinez (Manchester United)

Marcos Acuna (Sevilla)

Nicolas Tagliafico (Lyon)

Valentin Barco (Brighton)

Orta Saha:

Guido Rodriguez (Real Betis)

Leandro Paredes (Roma)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Rodrigo De Paul (Atletico Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernandez (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Forvet:

Angel Di Maria (Benfica)

Valentin Carboni (Monza)

Lionel Messi (Inter Miami)

Angel Correa (Atletico Madrid)

Alejandro Garnacho (Manchester United)

Nicolas Gonzalez (Fiorentina)

Lautaro Martinez (Inter)

Julian Alvarez (Manchester City)