Hırvat güzel kafayı Messi'ye taktı

Katar'da Hırvatistan'ın sansasyon yaratan taraftarı Ivana Knöll, Arjantin yenilgisine çok üzüldüğü belirtirken, "Üzüntüm yenilgiden çok Arjantin ve Messi'nin kollanıyor olması.

Arjantin'in iyi bir takım olduğuna inanamıyorum" dedi.

Kıyafetleriyle dikkat çeken Knöll, takımının 3'ncülük maçında yine tribünlerde olacağını söyledi.