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Hırvat güzel kafayı Messi'ye taktı

Hırvatistan'ın yarı finalde Arjantin'e elenmesinin ardından dünyanın konuştuğu Hırvat manken Knöll'den çarpıcı bir iddia geldi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 15:01
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Arjantin ve Messi kollanıyor: Hırvat mankenden şok sözler

Hırvat güzel kafayı Messi'ye taktı
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Katar'da Hırvatistan'ın sansasyon yaratan taraftarı Ivana Knöll, Arjantin yenilgisine çok üzüldüğü belirtirken, "Üzüntüm yenilgiden çok Arjantin ve Messi'nin kollanıyor olması.

Arjantin'in iyi bir takım olduğuna inanamıyorum" dedi.

Kıyafetleriyle dikkat çeken Knöll, takımının 3'ncülük maçında yine tribünlerde olacağını söyledi.

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