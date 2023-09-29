Arjantin'de asgari ücrete zam

Arjantin'de son zamanlarda hızla artan yüksek enflasyon nedeniyle asgari ücrette yüzde 32 zam yapılması kararı alındı.

KAYNAK: AA
Arjantin'de asgari ücrete zam

Ulusal basında çıkan habere göre hükümet, iş verenler ve sendikalar arasında yapılan "Gelir Konseyi" toplantısının ardından asgari ücrette yüzde 32 artış için uzlaşmaya varıldı.

Karara göre, asgari ücrete yansıyacak zam oranlarının ekimde yüzde 12, kasımda yüzde 10 ve aralıkta ise yüzde 10 şeklinde artırılarak 427 dolara çıkarılması hedefleniyor.

Öte yandan Gelir Konseyinden yapılan açıklamada, işsizlik sigortasında da tatmin edici bir artış yapılacağı bildirildi.

Arjantin'in yıllık tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 124,4'e yükselerek 1991'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), ülkede inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için 27 Nisan'da politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 91'e yükseltmişti.

Uzun yıllardır ekonomik zorluklarla boğuşan ülke, gıda ve diğer ürünlerde yüksek fiyat artışının önüne geçmek için sert tedbirler almaya çalışıyor.

Arjantin halkı, ekonomik krizin gölgesinde 29 Ekim'de genel seçimler için sandık başına gidecek.

Öne Çıkanlar
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Son Haberler
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı Güncel
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür Magazin
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti... Güncel
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti...
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı Güncel
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı
Manchester United Galatasaray maçı şifresiz kanalda Spor
Manchester United Galatasaray maçı şifresiz kanalda
Kedi tırnağı otu kalp ve damar sağlığına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu kalp ve damar sağlığına iyi geliyor