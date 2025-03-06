Arjantin'de emeklileri destekleyenlere polis şiddeti! Yerlerde sürükleyip copla dövdüler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Arjantin'de Kongre binasının önünde emeklileri destekleyen bir grup polislerin sert müdahalesiyle karşılaştı. Emeklileri destekleyen gruba polis cop ve biber gazıyla müdahale etti.

Arjantin'de emekliler, her çarşamba düzenli olarak Kongre binasının önünde protesto gösterisi düzenliyor.

Emekliler, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin emeklilik reformu ve ilaç kesintilerine yönelik veto kararı da dahil olmak üzere hükümetin aldığı önlemlere karşı çıktı.

Arjantin polisi emeklileri destekleyen bir protestoda cop ve biber gazı ile karşılık verdi.

Motosikletli polisler ayrıca protestoculara biber gazı sıktı. Emeklileri destekleyenleri yerlerde sürükleyip copla müdahale etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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