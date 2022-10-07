Arjantin’de futbol maçı olaylı bitti: 1 ölü

Arjantin’de oynanan Gimnasia-Boca Juniors maçı olaylar çıktı. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresindeki taraftarların stada girmeye çalışmasının ardından taraftar ile polis arasında tartışma çıktı.

Sokakların savaş alalına döndüğü olayda taraftarlar stat içine biber gazı attı. Polisin de stat çevresindeki taraftara müdahale ettiği olaylarda 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hakem, yaşanan olaylar nedeniyle güvenliğin sağlanamaması gerekçesiyle maçı 9.dakikada iptal etti. Maçın ne zaman oynanacağı ise açıklanmadı. Arjantin Futbol Birliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbolu lekeleyen bu tür olayları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam etme kararlılığındayız” denildi.

Polis ile taraftar arasında çatışmanın ise fazla maç bileti satılmış olması ve Gimnasia taraftarının kapıların kapanmasıyla zorla stada girmeye çalışması sonucu çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA