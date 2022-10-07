7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arjantin’de futbol maçı olaylı bitti: 1 ölü

Arjantin’de futbol maçı olaylı bitti: 1 ölü

Arjantin'de oynanan Gimnasia-Boca Juniors maçında stat çevresinde yaşanan olaylarda 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:38
Takip Et

Arjantin’de futbol maçı olaylı bitti: 1 ölü

Arjantin’de futbol maçı olaylı bitti: 1 ölü
+
Aa
-

Arjantin’de oynanan Gimnasia-Boca Juniors maçı olaylar çıktı. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Juan Carmelo Zerillo Stadyumu çevresindeki taraftarların stada girmeye çalışmasının ardından taraftar ile polis arasında tartışma çıktı. 

Sokakların savaş alalına döndüğü olayda taraftarlar stat içine biber gazı attı. Polisin de stat çevresindeki taraftara müdahale ettiği olaylarda 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hakem, yaşanan olaylar nedeniyle güvenliğin sağlanamaması gerekçesiyle maçı 9.dakikada iptal etti. Maçın ne zaman oynanacağı ise açıklanmadı. Arjantin Futbol Birliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Futbolu lekeleyen bu tür olayları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam etme kararlılığındayız” denildi.

Polis ile taraftar arasında çatışmanın ise fazla maç bileti satılmış olması ve Gimnasia taraftarının kapıların kapanmasıyla zorla stada girmeye çalışması sonucu çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
1
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
2
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
3
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
4
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
5
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
6
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿Metin Feyzioğlu, Süleyman Soylu, Vahdettin derken, Zafer Arapkirli günün ikinci bombasını patlattı. Harbiden gündem Zaytung gibi
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
7
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿AKP’li Metin Külünk partisini ‘uyarmaya’ devam ediyor: Aksi sokağın kabulü değildir
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Türk-Alman Üniversitesi personel alacak
﻿Antalya'da operasyon. 44 gözaltı var
﻿Antalya'da operasyon. 44 gözaltı var
﻿Antalya'da operasyon. 44 gözaltı var
﻿Mevlid Kandili ile ilgili dualı mesajlar 2021! Anneye, babaya, eşe, kocaya WhatsApp resimli kandil mesajları
﻿Mevlid Kandili ile ilgili dualı mesajlar 2021! Anneye, babaya, eşe, kocaya WhatsApp resimli kandil mesajları
﻿Mevlid Kandili ile ilgili dualı mesajlar 2021! Anneye, babaya, eşe, kocaya WhatsApp resimli kandil mesajları
﻿Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
﻿Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.