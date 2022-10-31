Böyle tezat görülmedi. Ligden düştü ama kupayı kazandı

Ligde küme düşen Patronato, bu başarısıyla 2023'te iki dev kupada oynamaya hak kazandı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen organizasyonun Mendoza kentindeki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, turnuvanın sürpriz takımı Atletico Patronato ile Talleres karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Atletico Patronato, 78. dakikada Tiago Banega'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

Turnuvanın çeyrek finalinde River Plate'i, yarı finalinde ise Boca Juniors'ı eleyerek büyük sürpriz gerçekleştiren Atletico Patronato, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

Geçen hafta Boca Juniors'ın şampiyonluğuyla sona eren ligde küme düşen Atletico Patronato, bu başarısıyla 2023 Libertadores Kupası'na grup aşamasından katılma ve 2022 Arjantin Süper Kupa'da finale çıkma haklarını kazandı.