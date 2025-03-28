Arjantin’de Messi belirsizliği: Hocasından açıklama geldi

Arjantin, 2026 Dünya Kupası elemlerinde Brezilya’yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya katılmayı garantiledi. Ancak son şampiyonda Messi belirsizliği yaşanıyor. Kariyerine ABD’de devam eden yıldız oyuncunun Dünya Kupası’nda forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Lionel Messi'nin geleceği üzerine açıklama yaptı.



Scaloni, "Lionel Messi 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Scaloni açıklamasında; "Ne olacağını göreceğiz, hala çok zaman var. Biz maç maç düşünmek zorundayız. Messi, bu konuyla ilgili istediği zaman kararını verecektir. Şimdilik bu soruları sormayı bırakalım" yanıtını verdi.



Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan 37 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nda çıktığı 191 maçta 112 kez gol sevinci yaşadı.