Arjantin'de sel felaketi! Bahia Blanca'da ev ve iş yerleri sular altında: Ölü sayısı 13'e yükseldi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Arjantin'de seller nedeniyle ölü sayısı 13'e yükseldi. Bahia Blanca'da evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Elektrik kesintisi devam ederken, tahliye edilenlerin sayısı 900'ü geçti.

Buenos Aires eyalet polisinden yapılan açıklamada, selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiği bildirildi.

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-1.jpg

Açıklamada, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 13'e çıktığı, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-2.jpg

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da ,elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-3.jpg

Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, sel felaketinin yaşandığı Bahia Blanca'da incelemelerde bulundu.

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-4.jpg

Yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı.

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-5.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-6.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-7.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-8.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-9.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-10.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-11.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-12.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-13.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-14.jpg

arjantinde-sel-felaketi-bahia-blancada-ev-ve-is-yerleri-sular-altinda-olu-sayisi-13e-yukseldi-yenicag-15.jpg

Son Haberler
Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in ağabeyinden ortalığı karıştıracak iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak
Deniz ailesinde sular durulmuyor! Özcan Deniz'in ağabeyinden ortalığı karıştıracak iddia: Hazırlık yapıyor kaçacak
Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi!
Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi!
İlk kez görücüye çıktı! Paha biçilemiyor, tam 3 bin 500 yıllık
İlk kez görücüye çıktı! Paha biçilemiyor, tam 3 bin 500 yıllık
Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü! Kameraya anbean yansıdı
Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü! Kameraya anbean yansıdı
Aç kalan kurtlar köye indi
Aç kalan kurtlar köye indi