Arjantin'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Arjantin’in Cordoba eyaletinde başlayan orman yangınları yerleşim bölgelerine ulaştı, en az 600 kişi tahliye edildi.

KAYNAK: AA
Arjantin'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Arjantin’de sıcak hava dalgasının etkili olduğu Cordoba eyaletinde orman yangını çıktı. Villa Carlos Paz kentinde yerleşim bölgelerine sıçrayan ve hızla yayılan alevler nedeniyle halk panikle şehri terk etmeye başladı. Bazı evleri alevlerin sardığı yangında en az 600 kişi tahliye edildi.

Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 960 itfaiyeci ile 8 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiği belirtildi. Çevredekilerin yoğun duman nedeniyle nefes alma zorluğu yaşadığı, çok sayıda hayvanın ise yangında telef olduğu öğrenildi.

Şehre ilerleyen yangın nedeniyle gökyüzüne dumanlar yükselirken, bir kişinin kundaklama şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Yerel basında yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan 27 yaşındaki şahıs ifadesinde kamp ateşi yaktığını ancak alevlerin bir anda kontrolden çıktığını söyledi.
İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, bölgede 37 dereceye ulaşan hava sıcaklıkları, düşük nem ve etkili olan kuvvetli rüzgarların, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi.

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