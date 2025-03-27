Arjantin’den Brezilya’ya tarihi darbe

Arjantin karşılaşmaya hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Julian Alvarez, savunmanın hatasını affetmeyerek takımını öne geçirdi. 12. dakikada Enzo Fernandez farkı ikiye çıkardı. Brezilya, 26. dakikada Matheus Cunha’nın golüyle umutlansa da 37. dakikada Alexis Mac Allister’ın golüyle Arjantin devreye 3-1 önde girdi.

SİMEONE SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda Brezilya toparlanmaya çalışsa da Arjantin savunması rakibine fazla fırsat tanımadı. Maç boyunca birçok fırsatı değerlendiremeyen ev sahibi ekip, 71. dakikada Giuliano Simeone’nin golüyle farkı üçe çıkardı ve skoru 4-1’e getirdi. Bu gol, tribünlerde büyük coşkuyla karşılandı.

MARQUİNHOS’TAN ÖZÜR MESAJI

Brezilya Milli Takımı kaptanı Marquinhos, alınan ağır yenilgi sonrası taraftarlardan özür diledi. Maç sonunda Globo TV’ye konuşan deneyimli oyuncu, "Burada yaptığımız şey bir daha asla tekrarlanmamalı. Bu çok utanç verici bir sonuç. Maça çok kötü başladık ve Arjantin, güvenle oynayarak bizi cezalandırdı. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum" dedi.

RAPHİNHA’NIN SÖZLERİ OLAY YARATTI

Maç öncesinde Brezilyalı Raphinha’nın, "Onları sahada ve saha dışında döveceğiz" şeklindeki açıklamaları Arjantinli oyuncuların tepkisini çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında sert bir müdahalede bulunan Raphinha, Arjantinli futbolcular tarafından sert şekilde protesto edildi. Teknik direktör Lionel Scaloni ise tansiyonu düşürmek adına Brezilyalı oyuncunun kötü niyetli olmadığını savundu.

ARJANTİN GÜNEY AMERİKA ELEMELERİNDE ZİRVEDE

Bu galibiyetle Arjantin, Güney Amerika elemelerinde puanını 31’e yükselterek liderliğini korudu. Brezilya ise 21 puanda kalarak dördüncü sırada yer aldı ve Dünya Kupası bileti için kalan dört maçta kritik sınavlara çıkacak.