Arjantin’den gelen Icardi haberi ortalığı karıştırdı. Yönetimden sert uyarı aldı

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Arjantin’den gelen Icardi haberi ortalığı karıştırdı. Yönetimden sert uyarı aldı

Geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Icardi ile ilgili Arjantin’den gelen bir haber ortalığı karıştırdı. Sarı kırmızılı yönetimin golcü oyuncuyu sert bir şekilde uyardığı öğrenildi.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, Tottenham maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Golcü oyuncu, ülkesi Arjantin’de ameliyat oldu. Sağ diz ön çapraz bağı kopan ve menisküs hasarı bulunan golcü oyuncunun tedavi süreci ile ilgili çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi, ameliyat sonrası tedavisini aksatıyor. Sarı kırmızılı yönetim ise golcü oyuncuya iyileşme sürecini hızlandırması ve tedavisini aksatmaması için baskı yapıyor.

Arjantinli gazeteci Pepe Ochoa konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Eğer bunu yapmazsa hem kulübe para cezası ödemek hem de Arjantin'den ayrılmak zorunda kalacak. Arjantin'den ayrılması onun için büyük kayıp olacak çünkü kızlarını almak istiyor." dedi.

Bir başka gazeteci Angel de Brito ise "14 Mart'ta Türkiye'de olması gerekiyor. Galatasaray acilen diz MR'ı istiyor ve bundan sonra haftada 3 kez tüm bunları denetleyecek bir kişiyi görevlendirecekler. Kulüp, Mauro'nun kendini rehabilite etmesi için Arjantin'deki evinin masraflarını karşılıyor ama o bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.

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