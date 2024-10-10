Arjantin’den ortalığı karıştıracak Icardi iddiası. Dev kulüp talip oldu

Galatasaray’ın golcüsü Icardi, sezona beklentilerin altında başladı. Sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı veren Arjantinli golcünün sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali gündemde bulunuyor.

Arjantin basını Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre, Arjantin’in dev kulüplerinden River Plate, Icardi’nin peşine düştü. Çıkan haberde River Plate’in henüz Icardi için resmi bir temasta bulunmadığı belirtildi. Öte yandan transferdeki en büyük engelin Arjantinli yıldızın yüksek bonservis bedeli ve maaşı olduğu öğrenildi. Haberde “Icardi'nin adı Arjantin'de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor” ifadeleri yer aldı.

Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 83 maçta 58 gol atarak 22 asist yaptı.