Arjantin’den ortalığı karıştıracak Icardi iddiası. Dev kulüp talip oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arjantin’den ortalığı karıştıracak Icardi iddiası. Dev kulüp talip oldu

Galatasaray’ın golcüsü Icardi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Arjantinli yıldıza ülkesinden talip çıktığı öğrenildi.

Galatasaray’ın golcüsü Icardi, sezona beklentilerin altında başladı. Sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı veren Arjantinli golcünün sezon sonu takımdan ayrılma ihtimali gündemde bulunuyor.

Arjantin basını Icardi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre, Arjantin’in dev kulüplerinden River Plate, Icardi’nin peşine düştü. Çıkan haberde River Plate’in henüz Icardi için resmi bir temasta bulunmadığı belirtildi. Öte yandan transferdeki en büyük engelin Arjantinli yıldızın yüksek bonservis bedeli ve maaşı olduğu öğrenildi. Haberde “Icardi'nin adı Arjantin'de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor” ifadeleri yer aldı.

Icardi, Galatasaray formasıyla çıktığı 83 maçta 58 gol atarak 22 asist yaptı.

Son Haberler
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Vahşette şoke eden detay. Otobüsün içinde defalarca bıçaklanmıştı
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Amerikalı Pegasus şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ölen Türklere tazminat ödeyecek
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de otobüsteki vahşetin zanlısı adliyeye sevk edildi
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
İsrail büyükelçiliklerine bombalı saldırı emri 'Kürt Tilkisi'den...
Avrupa Birliği'den milyarlarca euro hatalı harcama
AB'den 10 milyar euro hatalı harcama