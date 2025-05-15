Arjantin'in Devlet Başkanı Erdoğan'ın yapamadığını başardı!

2023 yılından bu yana Arjantin Devlet Başkanı olarak görev yapan Arjantinli bir siyasetçi ve ekonomist Javier Milei, Arjantin'deki ekonomik politikalarıyla enflasyonu kontrol altına almayı başardı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Arjantin’in enflasyon oranını bir yıldan kısa sürede %290’dan %47,3’e düşürdüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Eğilmez, bu hızla devam etmesi halinde Arjantin’in iki ay içinde Türkiye’deki enflasyon seviyesinin altına inebileceğini belirtti.

Türkiye ile karşılaştırıldığında, Arjantin cari denge ve bütçe açığı gibi alanlarda daha iyi bir performans gösterdi.

Ekonomistler, Arjantin’in bu hızlı dönüşümünün Türkiye için bir ders olabileceğini ancak sosyal maliyetlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in paylaşımı;

Arjantin bir yıldan az zamanda enflasyonu yüzde 290'dan yüzde 47,3'e düşürdü. İki ay sonra bizden daha düşük bir düzeye gelebilirler. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) May 14, 2025

TÜRKİYE'DE ENFLASYON NE DURUMDA?

Türkiye’de enflasyon, resmi verilere göre %37,86, bağımsız hesaplamalara göre ise %73,88 seviyesinde. Her ne kadar bir düşüş trendi olsa da, bu hız halkın beklentilerini karşılamıyor ve hayat pahalılığı ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. TCMB’nin sıkı para politikaları ve mali disiplin çabaları, küresel riskler ve iç talep baskısıyla sınırlı kalıyor. Arjantin örneği, radikal politikalarla hızlı sonuç alınabileceğini gösterse de, Türkiye’nin ekonomik yapısı ve sosyal maliyetler bu tür adımları zorlaştırıyor.

TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARETİN DURUMU!

Türkiye'nin dış ticaret açığı ile ilgili de grafiklerle açıklamada bulunan Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin dış ticaret açığı veren bir ülke olduğunu belirtti. Eğilmez yazısında şunları dedi;

Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülkedir. Aşağıdaki grafik Türkiye’nin dış ticaret dengesinin son yıllardaki gelişimini gösteriyor:

Grafik bize sürekli dış ticaret açığı verdiğimizi, bu açığın 2016 – 2021 yılları arasındaki dönemde daraldığını fakat sonrasında tekrar arttığını gösteriyor. 2023 ve 2024 yıllarında büyümenin potansiyel oranın altında kalması sonucu, ithalatın düşmesiyle birlikte dış ticaret dengesinde de daralma görülmesine yol açmış bulunuyor.

Buradan dış ticaret hadlerine geçebiliriz. Dış ticaret hadleri: İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine (birim değer endeksi, ihracat ya da ithalat birim değerlerinde meydana gelen değişimin ölçüsüdür) oranlanmasıyla elde edilir. Dış ticaret haddinin 100'ün üzerinde bulunması; dış ticarete konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir durum söz konusudur. Tersi durumda ülke aleyhinde bir durum vardır.

Aşağıdaki grafik Türkiye’nin dış ticaret hadlerindeki değişimi gösteriyor:

Grafik bize Türkiye’nin dış ticaret hadlerinin aleyhimize çalıştığını bir başka deyişle ihracat birim değerlerinin ithalata birim değerlerinin altında kaldığını gösteriyor. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse ihraç mallarımıza aldığımız fiyatlar ithal mallarına ödediğimiz fiyatların altında bulunuyor.

Bunu daha açık görebilmek için birim değer endeksleriyle birlikte miktar endekslerine de bakalım. Miktar endeksi: Dış ticaret miktar endeksleri fiyat sabit olmak koşuluyla dış ticaret miktarlarında meydana gelen değişimi ölçmektedir.

Aşağıdaki tablo bu iki endeksi bir arada gösteriyor:

İhracat miktar endeksi 2013 yılından 2025 Mart ayına kadar yüzde 66,4 oranında artış göstermiş. Bir başka ifadeyle bu sürede çok daha fazla mal satar olmuşuz. Buna karşılık ihracat birim değer endeksimiz yüzde 1,1 artmış.

İthalat miktar endeksi 2013 yılından 2025 Mart ayına kadar yüzde 21,9 oranında artış göstermiş. Daha fazla mal ithal etmişiz. İthalat birim değer endeksinde bu süre içindeki artış yüzde 6,4 olmuş.

İhracat ve ithalat endekslerine birlikte bakarsak şu sonuçlar çıkıyor: Son 13 yılda yurt dışına daha çok mal satmışız ama bu dönemde birim fiyatlarımız pek değişmemiş. Buna karşılık yurt dışından daha çok mal almışız ve bu dönemde satın aldığımız malların birim fiyatları nispeten daha hızlı artmış.

Ortaya çıkan bu durumun nedenlerinin başında ihraç mallarımızın ağırlıklı olarak orta ve düşük teknoloji içerikli olmasına karşılık ithal ettiğimiz malların daha yüksek teknoloji içerikli olması geliyor. Öte yandan ihraç mallarımızın dünyaca tanınan markalara sahip olmamasına karşılık ithal ettiğimiz malların dünyaca tanınan markaları taşıması da bu durumun ortaya çıkmasında etken nedenlerden birisidir.