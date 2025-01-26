Arjantin'in petrol ve gaz üretiminde rekor

Arjantin Enerji Bakanlığı, ülkenin 2024 yılında hidrokarbon üretiminde tarihi bir başarı yakaladığını açıkladı. Petrol üretimi 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak 256,2 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2023 yılına göre %11'lik bir artışı temsil ediyor. Doğalgaz üretimi ise 50,7 milyon m³ ile 2006'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Bakanlık, üretimdeki bu artışı enerji sektöründe gerçekleştirilen düzenlemelere bağladı. Enerji Yasası'nın ilgili maddeleriyle fiyatların uluslararası seviyelere uyumlu hale getirildiğini, hidrokarbon ihracatına özgürlük tanındığını ve şirketler için güvence sağlayan bir hukuki ortam oluşturulduğunu belirtti.

VACA MUERTA’NIN GÜCÜ

Arjantin'in enerji üretimindeki bu yükselişin ardında, Vaca Muerta sahasının önemli bir etkisi olduğu kaydedildi. 2024 yılında, ülke genelindeki petrol üretiminin %54,9’u ve doğalgaz üretiminin %50,1’i bu bölgeden elde edildi. Vaca Muerta’da günlük 446,9 bin varil petrol üretilirken, bu rakam yıllık bazda %26,9’luk bir artışı ifade ediyor.

EKONOMİK İSTİKRAR VE ÜRETİMDE SÜREKLİLİK

Enerji Bakanlığı, bu başarıların aynı zamanda ekonomik istikrar süreciyle de bağlantılı olduğunu vurguladı. Aralık ayında günlük 765,6 bin varil petrol üretimi, bir önceki aya göre %11,5’lik bir artış anlamına geliyor. Aynı dönemde doğalgaz üretimi günlük 124,4 milyon m³ ile bir önceki yılın aynı ayına göre %9 yükseldi.

Bu gelişmeler, Arjantin’in enerji sektöründe dışa açık, rekabetçi ve şeffaf bir sistem benimseyerek uzun vadeli büyüme hedeflerine yaklaştığını gösteriyor.