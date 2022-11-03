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Messi'ye dokunan yanacak: Ölüm tehdidi

Arjantin'in ünlü taraftar grubu Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayacak oyuncunun hayatının tehlikede olacağı tehdidinde bulundu

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:24
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Arjantin'in taraftar grubundan Messi açıklaması

Messi'ye dokunan yanacak: Ölüm tehdidi
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Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'nı son olarak 1986 yılında Armando Diego Maradona'lı kadrosuyla kazanmıştı.

O tarihten sonra bir daha kupayı kaldıramayan Arjantin, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda bu hasrete Messi'li kadrosuyla son vermek istiyor.

Arjantin'in ünlü taraftar grubu Ultras, Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayacak olan futbolcunun hayatının tehlikede olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes O'na dikkatli davransın. 37 yıldır dünya kupasını kazanamadık, Messi bunu başarabilecek tek isim. Bu bir uyarı değil, tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

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