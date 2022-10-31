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Dünya yıldızı Messi Amerika yolcusu. Babası Inter Miami yöneticileriyle masaya oturdu

Paris Saint Germain forması giyen Lionel Messi'nin sezon sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Inter Miami kulübüne transfer olacağı yazıldı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:55
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Arjantinli oyuncunun sezon sonunda David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı öne sürüldü

Dünya yıldızı Messi Amerika yolcusu. Babası Inter Miami yöneticileriyle masaya oturdu
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Arjantinli oyuncunun sezon sonunda David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı öne sürüldü.

Amerika Birleşik Devletleri'nde medya, Arjantinli yıldızın menajerliğini yapan babası Jorge Messi ile Inter Miami yöneticileri büyük oranda anlaşma sağladığını manşetlerine taşıdı.

Messi'nin Miami'de evinin olması ve şehirde yaşayan Güney Amerikalı nüfusun yoğunluğu bu transfer iddialarını güçlendiriyor.

35 yaşındaki futbolcunun Barcelona'dan ayrıldığı günlerde de Inter Miami ile adı anılmıştı.

Messi'nin 2022 Katar Dünya Kupası'ndan sonra bu konudaki kararını açıklaması bekleniyor.

Arjantinli yıldızın Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fransız ekibiyle bu sezon 17 maça çıkan Messi, 12 kez fileleri sarstı, 13'te gol pası verdi.

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