Arka koltuktan uyurken araçtan fırlayan genç hayatını kaybetti

Fethiye’den tatil dönüşü İstanbul’a giden gençlerin içinde olduğu araç Burdur-Fethiye yolu Çallıca köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce yol kenarındaki refüje ardından bir evin duvarına çarptıktan sonra takla atarak evin bahçesine girdi. Kaza sırasında arka koltukta uyurken araçtan fırlayan Emre Barış Savur hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Savur’un araçtan fırlayarak evin çatısına uçtuğu öğrenildi. Aracın sürücüsü ve bir yolcu ise araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı 2 yaralı hastaneye sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç çekici ile otoparka çekildi.

Burdur-Fethiye Karayolu'nda içinde tatilden dönen gençlerin olduğu otomobil kontrolden çıkarak taklalar atıp yol kenarında bulunan evin bahçesine düştü. Kaza esnasında arka koltukta uyurken araçtan çatıya fırlayan genç, olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

“ARABA ÖNÜMÜZE DÜŞTÜ”

Aracın takla atarak bahçesine uçtuğu evde yaşayan Hamdi Şimşek o anları anlattı. Şimşek, balkonda oturduğu sırada büyük bir gürültü ile irkildiğini belirterek “Araba takla atarak tam olduğumuz yere düştü. İki arkadaşı arabanın içinden çıkardık. Diğer arkadaş ise çatıda hayatını kaybetti. Aramızda 2 metre mesafe ya vardır ya yoktur. Allah göstermesin 2 metre daha sağ tarafa uçsa araç benim üzerime gelecekti. Çok büyük gürültü oldu. Gürültüyle birlikte bir anda ortalığı toz bulutu kapladı ve araba önümüze düştü” ifadelerini kullandı.