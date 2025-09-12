Arka Sokaklar bu akşam Kanal D’de

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi unvanını taşıyan D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni yayın döneminde kadrosunu sürpriz isimlerle güçlendiriyor.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda Sarp Levendoğlu, Bozo lakaplı karizmatik polis Barış Bozoğlu karakteri ile ekipteki yerini alacak.

Bu akşam ekrana gelecek bölümde ekip geniş çaplı bir tatbikat için kolları sıvayacak. Yıllar önce bir patlama sonucu ölen Ali Komiser'in hayatta olduğuna dair şüpheler ortaya çıkacak.

SÜRPRİZ İSİMLER KADRODA

Fenomen yapım sezona Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Burak Satıbol ve Felicia Sağnak'ın yer aldığı güçlü kadrosun Sarp Levendoğlu ve sürpriz isimleri ekleyerek merhaba diyor.

Senaryosu ilk başladığı günden bu yana Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan dizinin yönetmen koltuğunu yeni sezonda Baran Özçaylan ve Eray Koçak paylaşıyor.

Arka Sokaklar bu akşam 20.00'de Kanal D'de.