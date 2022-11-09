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Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor, yeni oyuncular kimler? Arka Sokaklar dizisinde ne oluyor?

Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar da sular durulmuyor. Yeni sezona hızlı giriş yapan Arka Sokaklardan oyuncu kadrosuna ilişkin yeni haberler geldi. Arka Sokaklar dizisine yeni isimler katılacak. Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor, yeni oyuncular kimler? Arka Sokaklar dizisinde ne oluyor? İşte detaylar..

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 16:11
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Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor, yeni oyuncular kimler? Arka Sokaklar dizisinde ne oluyor?

Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor, yeni oyuncular kimler? Arka Sokaklar dizisinde ne oluyor?
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Arka Sokaklar dizisinde hareketlilik sürüyor. Yeni sezonda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin geniş oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Arka Sokaklar dizisinden kadroya ilişkin haber dizi fanatiklerini heyecanlandırdı. Peki, Arka Sokaklar dizisinde ne oluyor? Arka Sokaklar dizisine kim katılıyor, yeni oyuncular kimler?

Arka Sokaklar dizisi 17 sezonuna girerek rekorlar kırmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında her Cuma günü 20.00’de yayınlanan diziye yeni transferler yolda. Arkada Sokaklar dizisine 3 yeni isim katılacak.

Cuma günü 637’nci bölümü yayınlanacak Arka Sokaklar dizisine Yılmaz Tüzün 'Baş komiser Kadri Keser', Ebru Destan 'Hülya', Mustafa Kazar ise 'Hasan' karakteriyle katılacak. Diziye katılan yeni karakterlerin Arka Sokakların hikâyesini nereye sürükleyeceği şimdiden merak konusu.

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