Arka Sokaklar dizisine verilen cezanın tarihi belli oldu!

1,5 yılda 124 milyon lira ceza kesen RTÜK geçen kasım sonunda 4 diziye 2 kez yayın durdurma ve yüzde 3 idari para cezası kesilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk olarak NOW’a “Yabani” dizisine verilen ceza tebliğ edildi. Ceza uygulanmaya başladı. Cumartesi yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller yayınlandı. Ceza yarın akşam bitiyor.

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Diğer 3 kanala ceza bu hafta iletildi. Star TV’nin Sahipsizler dizisinin cezası 1 Ocak ve 8 Ocak, Kanal D’nin Arka Sokaklar dizisinin cezası 27 Aralık ve 3 Ocak, Show TV’nin Deha dizinin cezası ise 5 Ocak ile 12 Ocak’ta uygulanacak. Bu tarihlerde dizilerin yeni bölümleri yerine belgesel yayınlanacak.

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