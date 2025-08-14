Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı

Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İzleyicisi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Arka Sokaklar’ın 20. sezon çekimlerine başlanırken setten ilk fotoğraflarda gelmeye başladı.

Sette eski kadronun yanı sıra ekibe tekrardan katılan Alp Korkmaz ve Sarp Levendoğlu gibi isimlerde hem dikkatleri üzerine çekti hem de hayranlarını heyecanlandırdı.

YENİ SEZON İÇİN PASTA KESİLDİ

Sevilen dizinin ekibi yeni sezonunun çekimlerine ise pasta kesilerek başlanırken, dizinin oyuncuları da yeni sezonunun hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ettiklerini belirtti.