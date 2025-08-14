Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı

Her bölümüyle izleyicisini maceradan maceraya sürükleyen Arka Sokaklar 20. sezonun çekimlerine başladı.

Türk televizyon tarihinin en uzun dizisi olan Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İzleyicisi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Arka Sokaklar’ın 20. sezon çekimlerine başlanırken setten ilk fotoğraflarda gelmeye başladı.

9-001.jpg

Sette eski kadronun yanı sıra ekibe tekrardan katılan Alp Korkmaz ve Sarp Levendoğlu gibi isimlerde hem dikkatleri üzerine çekti hem de hayranlarını heyecanlandırdı.

YENİ SEZON İÇİN PASTA KESİLDİ

Sevilen dizinin ekibi yeni sezonunun çekimlerine ise pasta kesilerek başlanırken, dizinin oyuncuları da yeni sezonunun hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ettiklerini belirtti.

9i-1.webp

9i-2.webp

689d6d5eae053752298cadb7.webp

689d6e93ae053752298cadc3.webp

689d6ea7ae053752298cadc5.webp

Son Haberler
Doktorun hatası hayatını kabusa çevirdi!
Doktorun hatası hayatını kabusa çevirdi!
Kapalı kapılar kedileri çıldıtıyor! İşte nedeni...
Kapalı kapılar kedileri çıldıtıyor! İşte nedeni...
Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı
Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı
5 günlük bebeği kurtaran ameliyat! 400 gramlık tümör çıkarıldı
5 günlük bebeği kurtaran ameliyat! 400 gramlık tümör çıkarıldı
Görmenin sessiz düşmanları! Göz sağlığında kritik nokta
Görmenin sessiz düşmanları! Göz sağlığında kritik nokta