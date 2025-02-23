‘Arka Sokaklar’ neden seviliyor?

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Arka Sokaklar’, önceki akşam 702. bölümüyle ekranlara geldi. Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi, Total’de aldığı 6.51 reytingle 2., AB’de aldığı 2.80 reytingle 6. ve ABC’de aldığı 4.94 reytingle 5. sırada yer aldı.

Türk Televizyon Tarihi’nin en uzun soluklu dizilerinden olan ‘Arka Sokaklar’, 7. kez ‘Dalya’ diyerek büyük bir başarıya imza attı. İlk bölümü 31 Temmuz 2006’da izleyicisiyle buluşan dizinin yapımcılığını 2006-2022 yılları arasında Erler Film yaparken 2023’ten günümüze ise D Media üstleniyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Özlem Çınar gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu dizinin bu kadar sevilmesindeki en büyük neden, oyuncuların rollerinin hakkını vermesidir. İzleyenler, oyuncuları artık sanki kendi ailelerinden birisi gibi görüyor. Diğer bir nedense, Türk halkının her zaman polise olan güveni ve toplumu huzursuz eden olaylara müdahalede polisin görevini başarılı bir şekilde yapmasının insanları mutlu etmesidir. Üçüncü nedense, dizide işlenen güncel konular…

19 yıldır ekranda olan bir dizinin şapka çıkartılacak başarısı için ‘Helal olsun’ demekten başka ne denilebilir ki! Emeği geçen herkesi kutlarım. Daha nice reytingi bol bölümlere…

Funda Arar’dan ‘Hırçın Paramparça’

Funda Arar’ın ‘Yıllar Sonra: Hümeyra’ albümü için seslendirdiği ‘Hırçın Paramparça’, Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

17 şarkıdan oluşan albüm, 17 ismi bir araya getiriyor. ‘Hırçın Paramparça’, Funda Arar’ın güçlü sesi ve derin yorumuyla yeniden hayat bulmuş. Şarkının duygusal yoğunluğunu, içindeki hüzün ve isyanı etkileyici bir şekilde yorumlayan Arar, kendisinin içsel yolculuklarını ve aşkın karmaşasını dinleyicilerine hissedebilir kılarken Hümeyra’nın şarkısındaki sert tonları, kendi tarzıyla harmanlamış.

Prodüktörlüğünü Süheyl Atay ve Orkun Tunç’un, proje koordinatörlüğünü Naim Dilmener’in üstlendiği albümün ilk şarkısı ‘Hırçın Paramparça’yı keyifle dinledim.

Kaan Müjdeci’ye prestijli ödül

Yönetmen Kaan Müjdeci’nin senaryosunu Ercan Kesal’la birlikte kaleme aldığı, yapımcılığını Olena Yershova ve Kanat Doğramacı’nın üstlendiği yeni filmi ‘Dreamgirl’, 22. Berlinale Ortak Yapım Marketi’nin en prestijli ödülüne layık görüldü.

27 ülkeden toplam 35 projenin yer aldığı etkinliğe Türkiye’den seçilen tek proje olan film, Alman-Fransız kültür kanalı ARTE tarafından verilen ARTEKino Uluslararası Ödülü’nü kazandı. Sanatsal ve yaratıcı açıdan güçlü projelere verilen ödül, kazanan projeye maddi destek sunarak bağımsız film yapımcılarının projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlıyor.

Film, toplum tarafından dışlanmış bir Roman kızıyla yaralı yarış atı Dreamgirl’ün yollarının kesişmesini ve bu karşılaşmanın her ikisinin kaderini nasıl değiştirdiğini konu alıyor.